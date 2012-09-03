Завтра в Україні можливі короткочасні дощі, грози

У вівторок, 4 вересня, в Україні можливі короткочасні дощі, грози, температура вдень підніметься до 22-32° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. Вночі на Волині та Рівненщині, а вдень у північних, більшості східних та центральних областей - короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, вдень - 22-27°, на Закарпатті та півдні Одещини місцями - 30-32°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 11-16°, вдень - 22-27°.

По Києву мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-16°, вдень - 24-26°.

3 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-23°, в районі Чорноморського - 14°, в Дніпрі біля Києва - 19°.