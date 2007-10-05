5-7 жовтня 2007 року у м. Каховка (Херсонська область) відбудеться Всеукраїнська акція "Єднаймося заради здоров`я".

Мета акції - профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі та пропаганда здорового способу життя через залучення молоді до культурологічних, просвітніх та спортивних заходів.

В рамках акції заплановано:

- "круглий стіл" представників управлінь регіонів з активістами молодіжного руху;

- тематичні прес-конференції за участю учасників та організаторів акції з представниками засобів масової інформації;

- спортивні змагання та показові виступи спортсменів м. Каховки "Спортсмени проти наркоманії та СНІДу";

- молодіжний форум "Ми за здорове життя";

- гала-концерти для молоді.

Міністерство України у справах сiм`ї, молоді та спорту