Відбудеться Всеукраїнська акція ”Єднаймося заради здоров`я”
10:36, 05 жовтня 2007Країна
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Мета акції - профілактика негативних явищ
5-7 жовтня 2007 року у м. Каховка (Херсонська область) відбудеться Всеукраїнська акція "Єднаймося заради здоров`я".
Мета акції - профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі та пропаганда здорового способу життя через залучення молоді до культурологічних, просвітніх та спортивних заходів.
В рамках акції заплановано:
- "круглий стіл" представників управлінь регіонів з активістами молодіжного руху;
- тематичні прес-конференції за участю учасників та організаторів акції з представниками засобів масової інформації;
- спортивні змагання та показові виступи спортсменів м. Каховки "Спортсмени проти наркоманії та СНІДу";
- молодіжний форум "Ми за здорове життя";
- гала-концерти для молоді.
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