Росспоживнагляд акредитував п'ять українських лабораторій

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) акредитувала п`ять українських лабораторій для проведення досліджень молочної продукції. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Повідомляється, що проведено документарну оцінку акредитованих українських лабораторій: Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя (Київ), Науково-дослідний центр випробувань продукції ДП «Укрметртестстандарт» (Київ), Центр випробувань харчової продукції і продовольчої сировини ДП «Черкасистандартметрологія» (Черкаси), Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини в Полтавській області (Полтавська область), Державний Науково-дослідний інститут лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи Державного комітету ветеринарної медицини України (Київ).

Наголошується, що зазначені лабораторії акредитовані на проведення досліджень молочної продукції і мають достатнє оснащення приладами, кваліфікованих фахівців. Ці лабораторії можуть проводити дослідження за оцінкою безпеки і фальсифікації сирів. На перших етапах поставок до Російської Федерації українських сирів проводитимуться порівнювальні випробування й оцінка отриманих результатів.

При цьому в Росспоживнагляді уточнили, що лабораторія Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (Київ) не надала документи з акредитації.