Погода на завтра

Завтра в деяких областях України пройдуть короткочасні дощі, вдень буде тепло.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 5 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у північних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях, вдень в Карпатах та на Закарпатті місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вранці у західній частині подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у південній частині та на Закарпатті вночі 13-18° (в Криму 9-14°), вдень 25-30°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 18-23°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

У столиці вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

4 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-25°, в районі Чорноморського - 16°, у Дніпрі біля Києва - 19°.