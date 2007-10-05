ВООЗ: До 2030 року хворих на рак у світі стане втричі більше

До 2030 року кількість знову діагностованих онкологічних захворювань у світі збільшиться більш ніж вдвічі. Загальна ж кількість хворих на рак зросте в три рази, в основному за рахунок країн, що розвиваються.

Про це заявив директор Міжнародного агентства ВООЗ з вивчення раку Пітер Бойль.

У 2000 році, за приблизними підрахунками ВООЗ, у всьому світі рак був діагностований у 11 мільйонів чоловік, від онкологічних захворювань померли 7 мільйонів, загальна кількість хворих досягала 25 мільйонів чоловік. До 2030 року кількість нових діагнозів може зрости до 27 мільйонів, а кількість пацієнтів, які живуть із раком, досягне 75 мільйонів.

За словами Бойля, основними причинами прогнозованого зростання захворюваності є збільшення загальної чисельності населення, зростання середньої тривалості життя, і, водночас, відсутність доступу якісної медичної допомоги для значної частини населення.

Ще однією причиною розповсюдження онкологічних захворювань, на думку представника ВООЗ, є експорт в країни третього світу таких сумнівних досягнень цивілізації, як алкоголізм і куріння.

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