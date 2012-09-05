Українські паралімпійці завоювали ще чотири медалі

Скарбничка збірної України на Паралімпіаді-2012, що триває у Лондоні, поповнилася ще чотирма медалями.

Українська плавчиха Наталія Прологаєва завоювала свою третю золоту медаль у плаванні брасом на дистанції 100 м у класі SB4 з новим світовим рекордом - 1:43.99, повідомляє «Чемпіон».

Максим Веракса взяв "золото" на стометрівці вільним стилем у класі S12. Він фінішував з рекордом Паралімпіади - 51,40 секунди.

Ані Палян виборола бронзову нагороду у плаванні вільним стилем на 50 м у класі S7, а Антон Дацко став володарем срібної нагороди у фехтуванні.