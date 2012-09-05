Чи є в аптеках ліки проти грипу?

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству охорони здоров`я перевірити наявність в аптеках достатньої кількості препаратів та профілактичних засобів проти грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Ми не будемо ганяти світом аврально, розшукуючи препарати, а потім урочисто зустрічати гуманітарну допомогу в аеропорту, як це було у 2009 році», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що в країні мають бути достатні запаси антивірусних препаратів, й ці запаси повинні вчасно поповнюватися.