Богатирьова провела зустріч з представниками USAID

Віце-прем`єр-міністр України – Міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова зустрілася з новопризначеним директором регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Молдові та Білорусі Джедом Бартоном, повідомили УНІАН у МОЗ України.

Основною темою зустрічі, в якій також взяв участь директор Відділу програм з охорони здоров`я та соціальних перетворень (USAID/Київ) Бредлі Кронк, були стан та перспективи співпраці України та Сполучених Штатів Америки в гуманітарній сфері.

На початку розмови Раїса Богатирьова висловила вдячність за те, що з перших років своєї незалежності Україна отримує вагому допомогу з боку USAID за програмами в сферах репродуктивного здоров`я та планування сім`ї, здоров`я матері і дитини, боротьби з ВІЛ/СНІД та туберкульозом. «Ми високо цінуємо підтримку, яку надали USAID та її співробітники, попередній директор місії Агентства в Україні, Молдові та Білорусі Жаніна Ярузельські, зокрема, у подовженому за нашим проханням проекті «Здоров’я матері і дитини», що суттєво сприяло підготовці медичних кадрів для реалізації Національної програми «Нове життя», ініційованої Президентом України Віктором Януковичем», – підкреслила Віце-прем’єр-міністр.

Співпраця між Урядами України та Сполучених Штатів Америки у гуманітарній сфері носить системний, високопрофесійний, виважений характер та регламентується нормативними документами високого рівня, наголосила Віце-прем`єр-міністр. У результаті такої співпраці в Україні впроваджено низку проектів міжнародної допомоги, які мали суттєвий вплив на розвиток епідемічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції та туберкульозу в Україні. Представництво USAD в Україні, відзначила Раїса Богатирьова, сприяло започаткуванню в Україні програми профілактики передачі ВІЛ від матері дитині, яка надалі була успішно реалізована державними структурами.

За словами Міністра охорони здоров’я України, завдяки співробітництву між українським та американським Урядами за цим та іншими напрямками, Україна протягом останніх років демонструє суттєвий прогрес у досягненні позитивних результатів в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, що неодноразово було відмічено на міжнародному рівні. Не менш результативною виявилася співпраця й в рамках проекту «Партнерство з контролю за туберкульозом в Україні», який було реалізовано протягом 2007 – 2011 років у десяти регіонах України. Як зазначалося під час зустрічі, завдяки цьому проекту вдалося покращити виявлення і лікування хворих на туберкульоз шляхом впровадження підходів глобальної STOP-TB стратегії, рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я для боротьби з туберкульозом в усьому світі.

У свою чергу Джед Бартон наголосив, що для Агентства США з міжнародного розвитку принципово важливим є продовження та розширення конструктивної співпраці між Урядами України та Сполучених Штатів Америки. У найближчих планах цієї співпраці – впровадження двох нових проектів, яким Уряд України надаватиме свою підтримку. Перший з них стосується посилення боротьби з туберкульозом в Україні і має на меті поліпшити якість послуг у сфері лікування туберкульозу на основі стратегії DOTS (короткотермінових курсів лікування під прямим лікарським наглядом), запровадити нові сучасні технології лабораторної діагностики та інфекційного контролю.

Другий проект передбачає покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників груп найбільшого ризику і є спрямованим на зменшення розповсюдження ВІЛ-інфекції серед найбільш вразливих верств населення шляхом розширення доступу до соціальних послуг, а також підвищення якості та ефективності цих послуг.

«Уряд України і надалі докладатиме усіх зусиль та надаватиме всебічну підтримку у напрямку реалізації прогресивних ініціатив з боку Уряду Сполучених Штатів Америки», – запевнила Віце-прем’єр-міністр директора місії Агентства США з міжнародного розвитку в Україні, Молдові та Білорусі і відзначила важливість зустрічі з ним напередодні її поїздки до Женеви для участі в засіданні правління Глобального фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, а також візиту до Сполучених Штатів Америки на запрошення Міністра охорони здоров`я і соціальних служб США Кетлін Сібеліус.