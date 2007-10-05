Мода погано позначається на здоров`ї жінок

У це складно повірити, але у багатьох модниць часто виникають справжні проблеми зі здоров`ям саме через одяг - проблеми з потовиділенням і кровообігом, подразнення шкіри і алергія, інфекції і інші хворобливі прояви.

Це підтвердило дослідження італійського Інституту природного здоров`я в Мілані. У дослідженні взяли участь 986 жінок у віці від 20 до 55 років. Результати виявилися невтішними, і учені забили на сполох. 8 з 10 італійок так чи так страждають через моду, а іноді навіть нездужають фізично.

Дані опитування вражають: 82% жінок погодилися, що дуже часто погано почуваються саме через одяг. 62% з них мають проблеми з кровообігом, 59% надмірно потіють, 43% мають проблеми зі шкірою, 39% мозолі на ногах. Серед інших нездужань - набряклість ніг (21%), біль в спині (18%).

Які ж основні причини цього дискомфорту? Природно, гонитва за модою. 28% жінок носять одяг дуже маленького розміру, щоб здаватися худішими. 26% часто надягають дуже незручне взуття. 15% жінок скаржаться на синтетичні тканини, незручну нижню білизну (12%) і важкі сумки (8%).

У список речей-"кіллерів" учені занесли також бюстгальтери із залізними кісточками (72%), взуття на високому каблуці (65%), дуже вузькі джинси, особливо модні останнім часом (61%), короткі кофти, що не закривають пупок (52%), великі сережки, що відтягують вухо (32%), синтетичні колготки (28%).

У всі віки жінки страждали через моду, яка деколи буває дуже жорстока. Пригадати хоча б корсети, від яких жінки непритомніли або величезні напудрені парики, в яких навіть заводилися воші та інші комахи. У наш час модні тенденції ведуть до спрощення і комфорту в одязі. Залишається тільки сподіватися, що найближчим часом прийде мода на природність і натуральність.

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