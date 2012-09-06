Відміна таємниці усиновлення можлива

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська вважає, що відміна таємниці усиновлення є тривалим процесом і можлива лише після зміни ставлення суспільства до цього.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, у Секретаріаті Уповноваженого ВР відбулася робоча нарада В.Лутковської, присвячена питанням дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності в Україні.

Участь у нараді взяли президент міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда Україна» Катерина Левченко, віце-президент центру «Ла Страда Україна» Людмила Ковальчук, а також представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина і співробітники Департаменту з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності.

Під час наради обговорювалися механізми здійснення моніторингу закладів і притулків для осіб, які постраждали від насильства в сім’ї. За словами президента «Ла Страда Україна» К.Левченко, на сьогодні в Україні у 19 регіонах існують 36 таких закладів, але більшість із них мають обмежувальні умови прийняття осіб до притулків – за віком або наявністю дітей.

Тому представники центру «Ла Страда Україна» звернулися до Уповноваженого з проханням допомогти у спрощенні умов прийому осіб, які постраждали від насильства в сім’ї, у спеціальні заклади та долучитися до проведення моніторингу цих закладів на предмет дотримання в них прав і свобод людини.

Під час обговорення питання щодо відміни таємниці усиновлення А.Філіпішина повідомила, що Секретаріат Уповноваженого підтримує офіційну позицію Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

За її словами, ЮНІСЕФ наголошує на складності цього процесу і рекомендує приймати рішення лише після тривалої гучної інформаційної кампанії, яка б продемонструвала переваги усиновлення, дозволила залучити до відкритого діалогу всіх зацікавлених членів суспільства – фахівців, родини, дітей і широку громадськість і допомогла б змінити у суспільстві ставлення до зберігання таємниці усиновлення.

«ЮНІСЕФ має рацію в тому, що зміна ставлення до таємниці усиновлення – це тривалий процес. Потрібно декілька років, щоб відбулась трансформація свідомості суспільства. Без цього приймати якісь рішення про відміну таємниці усиновлення на державному рівні буде неправильним, цим ми можемо зашкодити, в першу чергу, дітям», – наголосила В.Лутковська.

Як повідомляв УНІАН, у серпні уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко ініціював внесення змін до Сімейного та Кримінального кодексів України щодо відміни таємниці усиновлення і запровадження опосередкованого контролю за умовами проживання усиновлених дітей із залученням широкого кола спеціалістів.

За його словами, таємниця усиновлення є тягарем, який Україна успадкувала від радянської системи. Він зауважив, що рано чи пізно дитина все одно дізнається правду про своє усиновлення. При цьому, заявив Ю.Павленко, аналіз показує, що чим пізніше дитина про це дізнається, тим непередбачуванішими є наслідки її дій.