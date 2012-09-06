Уряд частково компенсує хворим вартість ліків від гіпертонії

Кабінет міністрів України починаючи з четвертого кварталу 2012 року частково компенсуватиме хворим вартість ліків від гіпертонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відвідування Харківського тракторного заводу повідомив журналістам прем`єр-міністр України Микола Азаров, говорячи про ініціативи уряду, спрямовані на здешевлення вартості ліків.

«Починаючи з четвертого кварталу ми почнемо частково компенсувати тим хворим, які постійно вживають ці ліки, вартість ліків за виписаними рецептами», - сказав М.Азаров.

Він додав, що уряд ухвалив рішення на велику групу препаратів від гіпертонії встановити референтні ціни, тобто значно не перевищувати ціни на аналогічні препарати у сусідніх країнах.

«Ціни на ліки почали зашкалювати, тому на велику групу ліків проти гіпертонії уряд ухвалив рішення і встановив так звані референтні ціни, тобто не можуть в Україні продаватись ліки від тиску за ціною, що перевищує вартість аналогічних ліків у сусідніх країнах. Ціна приблизно має бути аналогічною», - наголосив М.Азаров.

Він підкреслив, що після відвідування ХТЗ має намір особисто перевірити асортимент ліків від гіпертонії та їхню вартість не в тій аптеці Харкова, візит до якої підготувало керівництво області, а в першій аптеці, яка трапиться на шляху руху його кортежу.