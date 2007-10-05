На Хрещатику відбудеться піша хода проти раку

Завтра на Хрещатику в Києві відбудеться піша хода з метою привернення уваги до захворюваності на рак молочної залози.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській районній державній адміністрації столиці, під егідою якої буде проведено акцію «Один день пішки проти раку молочної залози», розпочнеться акція о 10.00 і триватиме до 15.00. Проводиться захід в рамках Міжнародної програми «Ейвон» проти раку молочної залози».

Передбачено, що підтримати учасників пішої ходи прийдуть Віталій БОРИСЮК, Ольга СУМСЬКА, Катерина СЕРЕБРЯНСЬКА, Анжеліка РУДНИЦЬКА, Катерина ВИНОГРАДОВА, Влада ЛИТОВЧЕНКО та інші. Голова району Віктор ПИЛИПИШИН також візьме участь в акції з метою привернення максимальної уваги до проблеми.

Звершиться захід концертом зірок української естради.

Довідка УНІАН. Міжнародну програму «Ейвон» проти раку молочної залози» розпочато у 1992 році у Великобританії. Зараз вона діє у 50 країнах. В рамках програми представниками «Ейвон» в різних країнах зібрано понад 500 мільйонів доларів для подолання проблеми раку молочної залози. Цю програму підтримують на державному рівні президенти держав, короновані особи, медичні кола, відомі люди, комерційні та неурядові громадські організації світу.

Згідно з останніми даними, захворюваність на рак молочної залози у нашій країні сягає понад 50 хворих на 100 тис. населення. Щороку у світі реєструється більш як 1 мільйон випадків раку молочної залози. Це найчастіша форма злоякісних пухлин у жінок, що становить близько 19% від усіх злоякісних пухлин. Вірогідність виникнення раку зростає з віком прямо пропорційно, приблизно 4% хворих становлять жінки молодше 30 років. Найбільша смертність спостерігається у віці 40-50 років.