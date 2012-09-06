Закупівлі інсулінів знову централізують?

Громадські організації стурбовані можливістю запровадження системи централізованої системи закупівлі ліків для хворих на цукровий діабет.

Про це повідомила голова Міжнародної діабетичної асоціації України Людмила Петренко під час круглого столу «Хто і як наживається на діабетиках?» сьогодні в УНІАН.

За її словами, в Україні з 2007 року діє система закупівель препаратів для хворих на ЦД - децентралізована.

«З того часу, як ми отримали децентралізацію, ситуація щодо закупівлі інсулінів стабілізувалася. Стало менше скарг до громадських організацій від хворих… На сьогодні постала проблема – МОЗ хоче зробити централізовану систему закупівель препаратів», - зазначила Л.Петренко.

Вона підкреслила, що мінуси такої системи, насамперед, полягають у тому, що підібрати ліки індивідуально для людини з ЦД стане вже неможливо, також держава націлена на дешевші ліки, тому хворого зазвичай переводять на інші інсуліни, і тоді змінюється якість лікування, що іноді загрожує здоров’ю і життю пацієнта.

Л.Петренко наголосила, що за централізації закуповуються великі партії інсулінів, відтак погіршуються умови транспортування ліків (вони можуть псуватися).

Вона повідомила, що написано листи до прем’р-міністра, секретаря РНБО та у Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я про неможливість переходу до централізованої системи закупівлі препаратів для хворих на ЦД.

«Ми пропонуємо ввести референтні ціни на інсуліни та рецептурно-компенсаторну систему. Тоді ми відійдемо від тендерів, а суди вже не зможуть їх блокувати. Від ситуації, коли через недобросовісних учасників торгів хворі на ЦД на довгий час лишаються без препаратів», - сказала Л.Петренко, підкресливши, що більшість українських медиків підтримують введення в Україні рецептурно-компенсаторної системи.

Модератор круглого столу – дипломат, член виборчого списку Української платформи «Собор» Володимир Огризко, наголосив, що його політична сила хоче бути партнером громадських організацій у вирішенні проблем хворих на ЦД.

«В Україні, за офіційними даними, близько 1 мільйона 200 хворих на цукровий діабет, за неофіційними – 2 або й більше мільйони. Це величезна кількість наших співгромадян, які потребують допомоги з боку держави. Тут виникає питання: чи усі з цих 2 мільйонів люди отримують те, що їм необхідно, чи вони мають право за купівлю і застосування тих чи інших медичних препаратів? Складається враження, що такого вибору вони насправді не мають. Ми як представники політичної партії вирішили обговорити це питання з представниками громадських організацій для того, щоб краще розібратися у ситуації і запропонувати громадянському суспільству можливість висловитися, побачити, де є проблеми, як їх можна вирішувати, і запропонувати варіанти, як це зробити. Ми хочемо, щоб наша співпраця з громадськими організаціями не була формальною, щоб це був початок діалогу і вирішення тих чи інших питань», - сказав В.Огризко.

У свою чергу адвокат медичного права Наталія Воробйова, наголосивши на конституційному праві хворих на ЦД отримувати якісну медичну допомогу, підкреслила, що треба, насамперед, спитати самих пацієнтів та їхніх лікарів, що саме їм потрібно.

На її думку, тендерні закупівлі є недостатньо ефективними, зокрема, через порушення термінів, судову тяганину, неможливість забезпечити розмаїття ліків тощо.

«Тендерні закупівлі не можуть забезпечити хворого повним асортиментом. Якщо хворому не правильно підібраний препарат і наявні ускладнення, при погіршенні здоров’я пацієнт має право звернутися до суду. При порушенні термінів закупівлі ми будемо ініціювати написання судових позовів... Маса листів від хворих на цукровий діабет була написана до усіх державниї органів, але вони лишилися без відповіді. У даному випадку ми стикаємося з бездіяльністю влади», - наголосила Н.Воробйова.

У ході круглого столу було підписано договір між Міжнародною діабетичною асоціацією України та Українською платформою «Собор» про співпраці.