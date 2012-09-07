В Україні створять Єдиний державний демографічний реєстр

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 250 народних депутатів з 331 зареєстрованого в сесійній залі.

Єдиний державний демографічний реєстр (далі – Реєстр) – електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки і використання визначеної цим Законом інформації про особу та про документи Реєстру. Реєстр є функціонально єдиною системою, що складається з Головного та резервного обчислювальних центрів та вузлів уповноважених суб’єктів.

Згідно з законопроектом функціонування Реєстру забезпечується головним розпорядником Реєстру через уповноважений орган. Головний розпорядник Реєстру забезпечує накопичення, актуалізацію, перевірку, збереження інформації, надання довідок та звітів, заявки на отримання яких надходять захищеними каналами зв’язку від уповноважених суб’єктів. До Реєстру вноситься така інформація про особу: прізвище та ім’я особи; дата народження/смерті; місце народження; стать; дата внесення інформації про особу до Реєстру; відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників; відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України; реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа); відомості про документи, які підтверджують смерть особи або про визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;10) відцифрований зразок підпису особи; відцифрований образ особи; додаткова змінна інформація; інформація з ВІС.

Мовою ведення Реєстру є українська.