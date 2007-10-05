В Україні зросла кількість дітей, хворих на грип та ГРВІ

Кількість українців, що захворіли на грип та респіраторні інфекції, зросла. Про це повідомили кореспонденту УНІАН, в Українському центрі грипу. Найвищий показник захворюваності - у Чернігові.

Понад половину “грипозників” – діти. Вони почали частіше потрапляти до лікарень. Їх - близько 85 % від усіх госпіталізованих.

Українські інфекціоністи зазначають, що епідемічний процес в Україні, на середньому рівні активності. Однак має усі ознаки стабілізації – цьому сприяє тепла погода і те, що чимало людей останнім часом вже перехворіли на ГРВІ.