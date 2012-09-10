У медальному заліку на Паралімпіаді Україна посіла четверту сходинку

У медальному заліку на Паралімпійських Іграх-2012, що завершилися в Лондоні, Україна посіла четверту сходинку.

Як передає Champion.com, збірна України завоювала всього 84 нагороди, з яких 32 золоті, 24 срібні і 28 бронзових.

Нагадаємо, останньою нагородою нашої збірної стало «срібло» у чоловічому футбольному турнірі.

На першій сходинці в командному заліку - команда Китаю (95, 71, 65), на другій - Росія (36, 38, 28), третє місце - у британців (34, 43, 43).

