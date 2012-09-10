Стало відомо, коли в Україну прийдуть приморозки

Синоптики прогнозують в середині вересня перші приморозки на грунті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Українського гідрометцентру МНС Микола Кульбіда.

Він зазначив, що сьогодні вночі було зафіксовано перші приморозки над грунтом, на висоті 2 см, до -1-4 градусів за Цельсієм на території Рівненської, Житомирської, Вінницької областей.

За словами директора Укргідрометцентру, впродовж наступних днів приморозки на грунті прогнозуються на значно більшій території.

При цьому на території південних областей та Закарпаття, зазначив М.Кульбіда, досі залишається високий клас пожежної небезпеки.

М.Кульбіда повідомив, що 11-14 вересня прогнозується поступове підвищення температури повітря від 16-21 до 21-27 градусів за Цельсієм по всій Україні. При цьому опадів практично не буде, лише на заході України можливі невеликі дощі.

14-16 вересня територією України пройде атмосферний фронт, який зумовить зниження температури повітря.

Як сказав М.Кульбіда, спочатку це стосуватиметься західних областей, де температура впаде до 16-21 градусів за Цельсієм вдень.

Разом з тим, на переважній території України спостерігатиметься суха погода, лише на заході та півдні прогнозуються невеликі дощі.