АМК припинив неправдиву рекламу препарату

Антимонопольний комітет України рекомендував компанії «Berlin-Chemie AG (Menarini Group)» (м. Берлін, Німеччина) не допускати поширення неправдивих відомостей під час рекламування лікарського засобу «Еспумізан».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК України.

Реклама цього лікарського засобу містила наступне твердження: «Еспумізан – унікальний препарат з Німеччини». Як показало розслідування, основна діюча речовина препарату – «симетикон» - також міститься у 12 інших лікарських засобах, які впливають на систему травлення та метаболізм.

Отже, інформація, що містилася у рекламі, є перебільшенням споживчих властивостей і характеристик препарату.

Компанія «Berlin-Chemie AG (Menarini Group)» припинила зазначене порушення, наголосили в АМК.