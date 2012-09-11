Киянам пропонують самостійно обрати дільничного лікаря

У Києві у рамках проведення реформи медичної галузі жителям міста пропонують самостійно обрати дільничного чи сімейного лікаря.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я Віталія Мохорєва, пілотний проект дозволяє киянам за власним бажанням змінювати або обирати сімейних лікарів, дільничних педіатрів і терапевтів. Для цього необхідно заповнити у своїй поліклініці відповідні документи.

Водночас В.Мохорєв зазначив, що така процедура вимагає певного часу і відповідних змін у роботі медичного закладу, у тому числі й у фінансових видатках. Саме тому заповнити реєстраційну форму можна буде протягом вересня кожного року.

«Треба розуміти, що такий проект передбачає матеріальне заохочення лікарів, яке стимулюватиме їх до підвищення якості роботи. Ми відпрацювали індикатори, за які будуть здійснювати доплати: оцінюватимуться у першу чергу якість та об’єми роботи. Щомісячно у кожному поліклінічному закладі працюватиме тарифікаційна комісія, яка відповідно до звіту лікаря і визначатиме рівень доплат», - пояснив керівник столичного медуправління.