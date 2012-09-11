Богатирьова провела зустріч з директором Європейського бюро ВООЗ

Віце-прем`єр-міністр України – Міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова, перебуваючи на Мальті з метою участі в 62-й сесії Регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), провела зустріч з регіональним директором Європейського бюро ВООЗ Жужанною Якаб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, Раїса Богатирьова поінформувала пані Якаб про виконання Україною плану підготовки до впровадження європейської стратегії «Здоров’я-2020», на основі якої в Україні розроблено загальнонаціональну програму «Здоров`я-2020: український вимір». Серед пріоритетів програми, за словами Міністра охорони здоров`я України, – активізація заходів щодо попередження інфекційних хвороб та зміцнення можливостей держави у захисті населення від них шляхом доступу до імунізації за рахунок реалізації програми із забезпечення вакцинами.

Не менш важливим аспектом програми, зауважила Раїса Богатирьова, є боротьба з неінфекційними хворобами: серцево-судинними, онкологічними та іншими. Віце-прем’єр-міністр повідомила, що на виконання доручення Президента України щодо активізації такої роботи, в країні реалізується програма із запобігання ускладнень, які виникають в наслідок гіпертонічної хвороби. Це здійснюється не тільки за допомогою своєчасного виявлення та діагностування підвищеного тиску у людей, але й створенням можливостей придбання гіпотензивних препаратів за доступними для громадян цінами. Для цього в Україні, повідомила Раїса Богатирьова, запроваджено механізм референтних цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонію та вводиться механізм реімбурсації – часткового відшкодування вартості цих ліків для громадян.

На зустрічі також обговорювалося питання, пов’язане з боротьбою проти туберкульозу. Міністр охорони здоров`я України поінформувала співрозмовницю про результати проекту «Партнерство з контролю за туберкульозом в Україні», який було реалізовано в Україні протягом 2007 – 2011 років.

«Завдяки цьому проекту вдалося покращити виявлення і лікування хворих на туберкульоз шляхом впровадження підходів глобальної STOP-TB стратегії, рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я для боротьби з туберкульозом в усьому світі», – наголосила Раїса Богатирьова.

Міністр висловила пропозицію створити на базі Донецької обласної клінічної туберкульозної лікарні ВООЗівський центр з навчання та обміну досвідом у сфері діагностування і лікування туберкульозу. Регіональний директор Європейського бюро ВООЗ підтримала цю пропозицію і висловила готовність опрацювати організаційні питання, пов’язані з її реалізацією.

Значну увагу під час розмови було приділено питанню, пов’язаному з посиленням можливостей нашої держави у боротьбі з ВІЛ/СНІД, залученню для цієї мети коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, створенням в країні мережі відповідних центрів та референт-лабораторій.

Сторони відзначили прогрес у розвитку відносин між Україною та ВООЗ та активізацію спільних зусиль щодо підтримки і розвитку системи охорони здоров’я в Україні, підвищення її інституційного потенціалу, згідно з Угодою про співпрацю між Україною та Всесвітньої організації охорони здоров`я на 2012-2013 роки.