Хасиди привезуть до Умані своїх лікарів і тонну ліків
Українським не довіряють
Українськими медиками та правоохоронцями паломники гребують.
Традиційна проща хасидів до Умані на зустріч єврейського нового року вже почалася. Напередодні до України прибув перший літак із паломниками, йдеться в сюжеті ТСН.
За традицією, ортодоксальні євреї прагнуть зустріти свято на могилі свого духовного вчителя Цадика Нахмана. Цьогоріч Умань готується прийняти 25-26 тисяч прочан із 40 країн світу. Лікарів хасиди привезуть своїх.
"У цьому році їдуть 8 лікарів із найкращих лікарень Ізраїля, плюс 20 медбратів і 10 волонтерів, котрі працюють в Ізраїлі у швидкій допомозі. І ще тонна ліків", - розповів рабин, керівник медичної програми Гілель Коен.
Разом із прочанами до Умані приїдуть й ізраїльські поліцейські. Інколи тільки вони можуть вгамувати надто веселих хасидів. Українська ж міліція командирує на дотримання порядку півтисячі своїх співробітників. Правоохоронці готуються, встановлюючи камери спостереження в найбільш людних місцях, аби в реальному часі відстежувати, що відбувається на святі. Для місцевих мешканців свято – це і клопіт від поведінки гостей, і можливість на тих самих гостях заробити.