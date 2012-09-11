Хасиди привезуть до Умані своїх лікарів і тонну ліків

Українськими медиками та правоохоронцями паломники гребують.

Традиційна проща хасидів до Умані на зустріч єврейського нового року вже почалася. Напередодні до України прибув перший літак із паломниками, йдеться в сюжеті ТСН.

За традицією, ортодоксальні євреї прагнуть зустріти свято на могилі свого духовного вчителя Цадика Нахмана. Цьогоріч Умань готується прийняти 25-26 тисяч прочан із 40 країн світу. Лікарів хасиди привезуть своїх.

"У цьому році їдуть 8 лікарів із найкращих лікарень Ізраїля, плюс 20 медбратів і 10 волонтерів, котрі працюють в Ізраїлі у швидкій допомозі. І ще тонна ліків", - розповів рабин, керівник медичної програми Гілель Коен.

Разом із прочанами до Умані приїдуть й ізраїльські поліцейські. Інколи тільки вони можуть вгамувати надто веселих хасидів. Українська ж міліція командирує на дотримання порядку півтисячі своїх співробітників. Правоохоронці готуються, встановлюючи камери спостереження в найбільш людних місцях, аби в реальному часі відстежувати, що відбувається на святі. Для місцевих мешканців свято – це і клопіт від поведінки гостей, і можливість на тих самих гостях заробити.

