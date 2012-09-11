На Lviv Fashion Week збиратимуть кошти на операції дітям

У межах Lviv Fashion Week втретє відбудеться благодійний показ Роксолани Богуцької «Я не один». Всі зібрані кошти перерахують Благодійному фонду для проведення операцій соціально незахищеним дітям, пише Zaxid.net.

Переглянути показ можна придбавши квиток (150, 200 та 250 грн). Про це 11 вересня розповів співорганізатор LFWОлександр Плащенко.

Минулого року за зібрані з благодійного показу кошти провели операції 35 дітям. «Це діти з сиротинців, з неблагополучних сімей, діти, які не мають змоги отримати коштів на необхідну операцію», - сказав Олександр Плащенко.

Як зазначають організатори, завдяки проекту вдалося об’єднати медиків – фахівців з різних галузей, щоб безкоштовно робити хворим дітям складні операції.

Співорганізатор LFWПетро Нестеренко-Ланько зазначає, що цього року втретє буде саме показ Богуцької: організатори вирішили поки не вносити змін в благодійний проект, адже довкола показів цієї дизайнери – постійний ажіотаж.