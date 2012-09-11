Завтра в Україні буде сухо і тепло

Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, на півдні північно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях місцями 3-6° тепла; вдень 21-26°, на Закарпатті до 28°; у гірських районах вночі 4-9°, вдень 13-18°.

У Києві та області у середу - без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 8-10°, вдень 22-24°, по області - вночі 6-11°, вдень 21-26°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 19-22°, у Дніпрі біля Києва 17°.