У чоловіків формуватимуть відповідальне батьківство

Експерти наголошують на важливості формування в українських чоловіків відповідального ставлення до батьківства та сім’ї.

Про це на прес-конференції в УНІАН, присвяченій Всеукраїнській благодійній акції "Всенародний День Батька", сказали представники громадських організацій, в т.ч. міжнародних, і представники місцевих органів влади: президент МГО "Міжнародний центр батьківства" Олександр Марченко; президент альянсу "Україна без сиріт" Руслан Малюта; начальник служби у справах дітей м. Києва Микола Кулеба та президент асоціації "Еммануїл" Стів Вебер.

Важливість формування відповідного ставлення чоловіків до ролі батька та чоловіка (в розумінні сімейного стану) експерти пов’язують з безпекою країни та її перспективним розвитком.

О.Марченко нагадав, що благодійна акція “День батька” проводиться в Україні з 2006 року й ініційована громадськістю з огляду на потребу українського суспільства у поверненні до моделі доброго батька. Він зазначив, що у 2008 році Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту у співпраці з громадськістю підготувало проект указу Президента України “Про день батька”, який було схвалено Гуманітарним урядовим комітетом при Кабінеті міністрів України. У 2009 році Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім’ї та відповідального батьківства оголосив третю неділю вересня Всенародним днем батька в Україні. При цьому на державному рівні відповідний законодавчий акт про день батька не затверджено.

Як зазначив С.Вебер, який вже 20 років проживає в Україні, є багатодітним батьком і виріс у багатодітній родині, здорове суспільство залежить від того, наскільки «здорові» в ньому сім’ї. “Ми потребуємо розуміння, що таке “батько”, що таке “тато”. Якщо ми не розуміємо цього, то в нас немає здорової сім’ї, немає здорового суспільства. Якщо ми подивимося на найважливіші проблеми суспільства, то побачимо, що дуже багато проблем залежать від батька, від того, яка роль батька в суспільстві, в сім’ї...“, - наголосив він.

За словами С.Вебера, чоловік в сім’ї має показувати, що таке “батько”, що таке “чоловік” щодня, а не час від часу, тобто щодня приділяти увагу своїм дітям, сім’ї, дружині, дбати про них, розуміти, дорожити ними та захищати їх.

“Я підтримую, що День батька потрібен в Україні. День батька звичайно не вирішить всіх проблем, але нам потрібно поставити за мету в суспільстві – якщо я батько, то я буду тримати свою сім’ю всіма силами до кінця мого життя”, - зазначив С.Вебер.

На його переконання, такий підхід сформує у представників наступних поколінь українців “здорові” сім’ї та “здорове” суспільство та державу.

За статистичними даними, які навів М.Кулеба, батько в українській сім’ї приділяє вихованню власної дитини не більше 4 хвилин в день. “Це можна вважати нічого взагалі. Це можна тільки запитати: як справи, чи був ти у школі сьогодні і піди винеси сміття...”, - зазначив керівник столичного профільного управління.

За його інформацією, лише одну з 10 дітей під час хвороби доглядає батько, 9 з 10 – матір. Робити уроки дітям допомагає тільки третина татусів.

Згідно з наведеною статистикою, 75% дітей, які зараз перебувають в колоніях, виросли в сім’ях без батька або де батько був відсутній "емоційно чи духовно". Діти, які ростуть без батька, також гірше вчаться та мають більше проблем у спілкуванні з людьми.

М.Кулеба звернув увагу, що, згідно зі статистичними даними, на сьогодні в Україні кожен другий шлюб закінчується розлученням. У 97% випадках після розлучень діти залишаються з мамами, а батьки забувають про свій обов’язок і надалі піклуватись про власних дітей. Тобто батько в неповній сім’ї займається вихованням дитини лише у 3% випадків, тоді як за кордоном цей відсоток становить 15-20%.

“Ми вважаємо, що надання державного статусу святу День батька визначить ставлення самої держави до цієї проблеми. Бо на сьогодні є певні процесуальні проблеми у просуванні указу президента до самого Президента, щоб він його підписав”, - підкреслив О.Марченко.

Він повідомив, що спілкувався з представниками Департаменту сім’ї Мінсоцполітики і, за їх словами, розроблена держпрограма підтримки сім’ї до 2016 року, третім пунктом якої передбачено затвердження свята День батька на загальнодержавному рівні.

“В плані на два роки є те, що у 2013 році буде розроблений і прийнятий проект указу і день (батька) буде мати статус. І з 2014 року вперше є плани у держави відсвяткувати День батька на загальнодержавному рівні”, - сказав представник громадської організації.

О.Марченко також повідомив, що цього року під егідою МГО "Міжнародний центр батьківства" заходи з нагоди Дня батька 15 вересня відбудуться у Сумах, Дніпропетровську, Львові, Житомирі та Києві. Зокрема, у столиці День батька відзначатимуть у Маріїнському парку з 11.00.