Коли паралімпійці отримають винагороду від держави?

Прем`єр-міністр України Микола Азаров обіцяє, що чемпіони та призери Паралімпіади швидко отримають винагороди від держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

"Сьогодні мені особливо приємно заявити, що Україна переконливо підтвердила статус країни великих спортивних досягнень. Недавно ми вітали українських олімпійців, які в командному заліку залишили позаду багато сильних суперників. Тепер в цей статус тріумфальний внесок зробили українські паралімпійці. Наші прекрасні дівчата і мужні хлопці на Паралімпійських іграх в Лондоні зайняли почесне четверте місце. Сьогодні ми розглянемо проект постанови щодо преміювання призерів Паралімпіади 2012 року. І виплати зробимо максимально швидко", - сказав М.Азаров.

Він також привітав українські жіночі та чоловічі збірні з шахів, які на Всесвітній шаховій Олімпіаді в Стамбулі вибороли бронзові нагороди.

"Це найбільше в історії України досягнення у цьому інтелектуальному спорті. Дозвольте мені від імені всього нашого уряду, від усього серця привітати взагалі всіх наших спортсменів, побажати їм ще більш значних досягнень. А умови для цього уряд створить з кожним роком розвитку країни все кращі", - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, українська паралімпійська збірна у загальному заліку на Іграх у Лондоні посіла четверте місце та здобула рекордну кількість нагород – 84: 32 золоті медалі, 24 срібні та 28 бронзових.