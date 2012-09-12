Українці заросли жиром

Кожні 5 років вага середньостатистичного українця збільшується на 2-3 кг. Про це розповів Володимир Пантів, заввідділом профілактики ендокринних захворювань Українського НПЦ ендокринної хірургії МОЗ.

Сьогодні кожен третій житель країни має надмірну масу тіла. 1 млн 200 тис. українців хворі на цукровий діабет, а ще 3-4 млн вже мають це захворювання, але ще не знають про нього.

Фахівець підкреслив, що стан здоров`я на 80% залежить від самої людини. А в Україні немає культу здоров`я. При цьому своєчасна діагностика багато в чому визначає успіх в лікуванні хронічних неінфекційних захворювань.

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