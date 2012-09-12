Діти в Україні не захищені від усіх форм насильства

Діти в Україні не захищені від усіх форм фізичного і психологічного насильства, недбалого піклування, брутального поводження, експлуатації, у тому числі сексуальної.

Такі висновки робить Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі, посилаючись на дані опитування, що проводилось на сайті відомства з березня по вересень 2012 року. Інформація оприлюднена на сайті комісії.

На запитання, чи вживаються в Україні необхідні законодавчі, адміністративні, соціальні і просвітницькі заходи з метою захисту дітей від усіх форм фізичного і психологічного насильства, недбалого піклування чи брутального поводження, експлуатації, у т.ч. сексуальної, лише 17% відповіли - “так”, 82% - “ні”, а 1% – “не замислювався”.

Також 91% опитаних вважають, що в Україні діти не захищені від усіх форм сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень, схиляння або примусу до будь-якої незаконної сексуальної діяльності, використання у порнографії, проституції, іншій незаконній сексуальній практиці. Лише 6% вважають, що діти захищені, а 3% над цим не замислювалися.

Переважна більшість респондентів - 90% - вважають, що держава недостатньо мірою сприяє поширенню через ЗМІ інформації та матеріалів, корисних для дитини в соціальному і культурному відношеннях.

Водночас 65% опитаних вважають, що сім’єю й освітніми закладами не забезпечується підготовка дитини до свідомого життя в мирі, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок, народів, етнічних і національних спільнот, релігійних груп, дбайливого ставлення до навколишньої природи. Лише 30% вважають, що забезпечується, 5% опитаних над цим не замислювались.