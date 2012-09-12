На Київщині безробітний убив молотком свого батька і сестру
17:06, 12 вересня 2012Країна
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Під час сварки
В Іванківському районі Київської області в результаті оперативно-розшукових заходів затримано 53-річного безробітного місцевого жителя за підозрою у вбивстві двох людей.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
Попередньо встановлено, що затриманий увечері 10 вересня в будинку за місцем проживання під час раптово виниклої сварки дерев’яним молотком убив свого батька та сестру, а тіла виніс на подвір’я власного домогосподарства.
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