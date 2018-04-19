Засіб від втоми, депресії та частих застуд

Американські дослідники встановили, що їжа може вмішуватися в процес розвитку раку: або не допустити його, або затримати ріст і зменшити передракові новоутворення. За їхніми спостереженнями, порятувати від раку спроможні ті фрукти та овочі, що містять каротин. Тому вони закликають своїх пацієнтів: їжте побільше тих плодів, які мають яскравий жовтий, оранжевий колір.

Обліпиха, крім каротину, містить також інші природні ліки від раку - вітаміни С та Е.

Ще в глибоку давнину китайські, тибетські та монгольські лікарі брали її до свого арсеналу.

Цю ягоду, яку називають північним ананасом, що поєднує в собі кислинку лимона, солодкість апельсина та смак ананаса. Обліпиху визнано одним з кращих природних джерел біологічно активних речовин.

Аскорбінової кислоти в обліписі більше, ніж у шипшині. А вітамін С - наш головний союзник у боротьбі з хворобами, який відіграє ключову роль у зміцненні імунітету і стабілізації психічного здоров`я, збереженні життєвої сили, зокрема запобіганні частим застудам, підвищеній втомлюваності, депресії, безсонню, ранньому утворенню зморщок, погіршенню зору, гоїть виразки на слизових оболонках різних органів, завдяки наявності Р-активних речовин не руйнується, отже активніше діє задля нашого здоров`я. До слова, ці речовини підвищують міцність та зменшують проникність стінок капілярів, що дуже важливо для запобігання серцево-судинним недугам.

Аскорбінова кислота разом зі своїми союзниками - вітамінами А та Е створює потужний захист проти оксидантів, що ушкоджують клітини на молекулярному рівні, спричиняючи цим різноманітні хвороби та загальне старіння організму.

Якщо взяти вітамін Е (токоферол), за вмістом якого обліпиха майже чемпіон, то цей антиоксидант захищає і від згубного впливу довкілля, зокрема тютюнового диму, вихлопних газів (тут він діє у парі з вітаміном А). Крім того, вітамін Е запобігає чи усуває порушення кровообігу, позаяк зменшує згортуваність крові і перешкоджає тромбоутворенню; захищає важливі залози - щитоподібну, статеві, надниркові.

Третім потужним захисником організму є вітамін А. Він знешкоджує віруси та бактерії, підтримує молодість клітин, поліпшує гостроту зору, а шкіру робить гладенькою та еластичною. Останніми десятиріччями виявлено, що вітамін А - потужний ворог ракових клітин. В обліписі міститься велика кількість каротиноїдів, з яких утворюється в організмі вітамін А.

В плодах обліпихи виявлено також високий вміст вітамінів К, В1, В2, Вс (фолієвої кислоти, яка дуже потрібна всім, адже бере участь у виробленні червоних кров`яних тілець, гормонів росту і "гормонів щастя", а вагітним - найбільше).

Активною фракцією обліпихи є стерини, які запобігають всмоктуванню холестерину, тобто розвитку атеросклерозу та всіх його неприємних ускладнень. Складова частина обліпихи - рідкісний в рослинах алкалоїд серотонін (є ще в томатах, аґрусі, барбарисі), регулює температуру тіла, кров`яний тиск, а також має протипухлинні властивості.

Сприятливо діють на організм наявні в ягодах кислоти. Зокрема, бурштинова знешкоджує шкідливу дію стресу, антибіотиків; олеанолова помірно знижує кров`яний тиск, розширює судини серця та мозку, поліпшує кровообіг (важливо для запобігання інфаркту та інсульту).

Про чудові лікувальні властивості цієї рослини можна писати ще багато, бо названо лише головні її складники, що містяться в плодах, листі, корі. Люди здавна широко використовували їх: відвар плодів - для лікування органів травлення, відвар плодів з дозрілим листям і пагонами - для лікування ревматизму, відвар гілок, листя, кори для тонізувальних ванн.

Відвар ягід (3 ст. л. залити 0,5 л води, варити під кришкою протягом 5 хв, процідити, додати мед по смаку) корисний також у разі шкірних хвороб.

Засіб для зміцнення волосся, коли людина лисіє: 2 ст. л. ягід та листя залити 2 склянками окропу, накрити, настояти 2-3 год., процідити. Пити по 150 мл ранком та ввечері до їди, втирати в шкіру голови щоденно на ніч.

Напрошується висновок, що маленька золота ягода обліпихи - надзвичайна цілителька, тому кожна розумна людина має не лише скористатися для оздоровлення обліпиховим сезоном (сік, компот, кисіль), а й заготувати її на зиму.

Сік з обліпихи. Ягоди миють холодною водою, вибирають у друшляк, щоб підсохли, розтирають, кладуть в емальовану каструлю, заливають підігрітою до 40°С водою (200 мл на 1 кг ягід). Підігрівають масу до температури 50°С і витискують сік. Одержаний сік проціджують через три шари марлі, підігрівають до кипіння і розливають у простерилізовані банки, закривають металевими кришками. Можна сік не проціджувати, а закривати з м`якоттю.

Обліпиха, перетерта з цукром. Підготовані плоди подрібнюють, кладуть в емальований посуд і додають цукор (на 1 кг 2 кг цукру). Ретельно перемішують і фасують у скляні банки, закривають капроновими кришками. Зберігають у прохолодному місці.

Варення. Чисті ягоди пересипають цукром (на 1 кг 1,5 кг цукру), витримують 5-6 год у прохолодному приміщенні. Тоді варять до готовності на слабкому вогні, знімаючи піну.

Якщо готують варення без відстоювання, то варять цукровий сироп (на 2 склянки води 500 г цукру), кладуть 1 кг ягід, доводять варення до готовності на слабкому вогні.

Ягоди обліпихи не можна вживати людям, котрі мають схильність до поносу, хворі на гострий панкреатит, гострий холецистит.

Юлія Мартиненко

