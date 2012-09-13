Лише 32 народні депутати із 450 надали допомогу хворим на туберкульоз, гепатит та ВІЛ

Із 450 народних депутатів України шостого скликання лише 32 відгукнулися на заклик громадськості надати матеріальну допомогу хворим на туберкульоз, гепатит та ВІЛ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це організатори акції «Депутат-альтруїст» - представники громадських організацій, які займаються проблемами пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом та гепатитом, повідомили сьогодні на прес-конференції у Києві.

У ході акції вони звернулися особисто до кожного народного депутата України з проханням передати кошти на лікування смертельно хворим українцям. За словами учасників заходу, вони сподівалися, що під час передвиборної кампанії депутати дослухаються до своїх виборців.

«Але з 450 депутатів лише 32 виявилися альтруїстами. Інші на сьогодні, як ми пишемо на офіційних ресурсах нашої інформаційної кампанії, вважаються «пофігістами» - це люди, які проігнорували прохання своїх виборців допомогти їм в елементарному – вижити», - заявив представник ГО.

Списки народних депутатів, які підтримали і проігнорували акцію, оприлюдненні на сайтах, присвячених громадській кампанії «Депутат-альтруїст». На одному з сайтів у режимі он-лайн відстежувалась реакція депутатів на звернення пацієнтів.

За словами ВІЛ-позитивного пацієнта Дмитра Шерембея, в Україні проживає понад 4,5 мільйони людей, хворих на ВІЛ, туберкульоз чи гепатит. «Майже кожний десятий українець уражений цими смертельними хворобами. У цих людей проста банальна мрія – вижити. Сьогодні депутати поспішають у Верховну Раду, обіцяючи багато чого доброго для людей… Ми звернулися до них на початку літа: дайте нам можливість у наступному році прожити до кінця 2013 року. Більше нічого ми не хочемо від них. Ми хотіли, щоб усі депутати відмовилися від коштів на свій відпочинок на курортах. Лише один мільярд гривень, - якби депутати відмовилися від свого утримання, зупинив би три епідемії у цій країні. Тоді наступного року не помре сто тисяч людей. Це абсолютно нормальний людський крок», - наголосив Д.Шерембей.

Мати хворого, який помер від туберкульозу, Ніна Олійник підкреслила, що кожного року в Україні 12 тис. людей інфікуються туберкульозом. «Це дуже небезпечна хвороба. Достатньо однієї хворої людини у маршрутці, щоб усі інші пасажири піддалися ризику інфікування. Тому через кілька років може не бути людей, які б голосували за депутатів», - зауважила Н.Олійник.

За її словами, народні депутати отримують на лікування понад 3 млрд грн на рік. Н.Олійник закликала їх виділити 297 млн на лікування хворих на туберкульоз. «Це допоможе зупинити цей вірус, цю смерть. Бо туберкульоз небезпечний тим, що може знищити усю націю, це вірус, який може бути біля кожного з нас. Хворі на туберкульоз не обмежені у своїх діях, вони вільно ходять вулицями, магазинами», - наголосила Н.Олійник.

Учасники прес-конференції також наголошували, що на лікування хворих на ВІЛ, туберкульоз та гепатит у держбюджеті на 2013 рік необхідно передбачити 1 млрд грн. Смертельно хворі пацієнти звернулися до Президента України Віктора Януковича з проханням доручити уряду передбачити ці кошти у проекті держбюджету.

Довідка УНІАН. В Україні на сьогодні 4 млн 184 тисячі осіб, або 9,5% населення інфіковані ВІЛ, туберкульозом та вірусними гепатитами.

234 тис. 832 українців живуть із ВІЛ-інфекцією. Щодня ВІЛ-інфекція вражає 58 українців.

449 тис. 201 українець хворий на активний туберкульоз. Щороку від цієї хвороби помирають 12 тис. осіб. Щодня в Україні туберкульоз вражає 102 особи.

3,5 млн українців інфіковані гепатитами.

За 20 років в Україні від цих хвороб померло 369 тис. 780 осіб.