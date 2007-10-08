У шаурмі - кишкова паличка

У 70% проб салатного наповнювача, який використовується під час виготовлення шаурми, Росспоживнагляд виявляє кишкову паличку, повідомив головний санітарний лікар Москви Микола Філатов на прес-конференції.

"У 70% лабораторних досліджень салатного наповнювача для шаурми виявляється кишкова паличка. Якщо казати просто, люди їдять фекалії", - сказав Філатов.

Він порадив москвичам відмовитися від споживання такої їжі з метою власної безпеки.

"Я багато разів попереджав москвичів про небезпеку споживання всілякої шаурми, пончиків та іншої продукції, що продається на вулицях міста в палатках", - наголосив Філатов.

Санітарний лікар закликав москвичів відмовитися від цієї їжі і "тоді продавці розоряться і самі підуть з ринку".

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