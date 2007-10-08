Українці худнуть скаженими темпами

Щоб бути успішними і привабливим, треба стати струнким - вважають тепер і в Україні. Старанніше всіх скидають зайві кіло у фітнес-центрах ті, для кого пік кар`єри ще попереду.

Згідно даним Всесвітньої організації охорони здоров`я, в Україні 7% чоловіків і 19% жінок страждають від ожиріння. За даними проведеного в школах обстеження 13-річних учнів, зайву вагу мають 5% хлопчиків і 3% дівчаток.

"Що б там не говорили, але люди завжди оцінюють один одного в першу чергу очима, - говорить Олександр Комаров, старший тренер фітнес-клубу Strong. - Не думаю, що комусь приємно мати справу зі схожою на опалу грушу людиною. Пивний живіт і величезна попа - аж ніяк не показник успішності".

За словами Комарова, до них у зал ходить багато менеджерів. Качати мускули вони не збираються, їхнє завдання - постійно підтримувати себе в гарній формі, бути підтягнутим і спортивно виглядати. "Це завжди плюс для кар`єри", - резюмує він.

Відповідно до опитування Дослідницького центру SuperJob.ua, проведеному в серпні цього року, 34 % українців вважають, що зайва вага заважає робити кар`єру.

Зараз в українській столиці офіційно зареєстровано близько 120-ти фізкультурно-оздоровчих підприємств різного рівня. І жоден зал, незалежно від цінової категорії, не залишається пустим, а фахівці стверджують, що вітчизняному фітнес-ринку, обсяг якого оцінюють приблизно в $ 150 млн, поки далеко від насичення.

Якщо в Москві, за даними консалтинг-бюро Фітнес від А до Я, 5% жителів регулярно купують абонементи для занять у тренажерному залі, а в Стокгольмі 33%, то в Києві таких фанатів власного здоров`я й стрункості тільки 0,5%.

Однак, поступово у свідомість жителів великих міст впроваджується думка, що регулярне відвідування фітнес-клубів - не просто мода, а гостра необхідність.

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