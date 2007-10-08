Європа старішає: літніх людей більше, ніж дітей

У країнах-членах Євросоюзу нараховується більше людей похилого віку, ніж дітей, повідомило європейське статистичне агентство Eurostat.

Згідно з оприлюдненими ним даними, у складі населення ЄС частка дітей у віці молодше 14 років складає лише 16,2%, а людей у віці 65 років і більше - 16,6%.

За останні 25 років загальна чисельність молодих людей у державах ЄС скоротилася на 23 мільйони (21%, з яких на 10% тільки за останнє десятиліття).

За даними Eurostat, серед країн ЄС найстаріше населення - в Італії, де кожному п’ятому жителеві - більше 65 років, а частка молодих людей складає всього 14,2%.

Наймолодше населення має Ірландія, його частка там складає 20,7%. Незважаючи на ці показники, загальна чисельність населення ЄС, що досягає сьогодні майже 500 мільйонів осіб, за останні 27 років збільшилося на 8,2%.

У Eurostat пояснюють це, в першу чергу, приростом населення за рахунок припливу іммігрантів. Тільки торік вихідці з третіх країн забезпечили 75% демографічного росту в цілому по ЄС.

Із членів цієї регіональної організації тільки у Франції та Нідерландах показник природного приросту населення перевищує показник його поповнення за рахунок мігрантів.

Згідно з наведеними Eurostat даними, в цілому по ЄС кожні 30 секунд реєструється одне розлучення. У період з 1980 по 2005 роки кількість зареєстрованих шлюбів скоротилося в Європі на 22,3%, а розлучень, навпаки, зросла на 55%.

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