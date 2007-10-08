Трирічна дитина прожила у джунглях 11 днів

Трирічний бразилець загубився в диких джунглях Амазонки, де провів одинадцять днів.

Незвичайний випадок був зафіксований в штаті Амазонас поблизу міста Караурай. Трирічний хлопчик Нельсон Олівейра Ліма пішов на прогулянку і не повернувся. Через декілька днів пошуків дитину знайшов двоюрідний брат. Малюк опинився в трьох кілометрах від того місця, де його бачили востаннє. Руки і ноги хлопчика були сколені колючками, що відчепилися від диких рослин, передає ForUm.

Після повернення в село дитина попросила води. Його організм опинився сильно зневоднений. Нельсона оглянули в лікарні і відпустили додому. "У наших джунглях багато ягуарів, хижі птахи і змії. Але ангел-охоронець і Бог захистили мого сина", - сказала мати малюка.

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