Чи введуть спеціальні програми з лікування ВІЛ/СНІД, ТБ і гепатиту?

Президент України Віктор Янукович вважає за необхідне затвердити спеціальні програми з лікування ВІЛ/СНІД, туберкульозу та гепатиту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це заявив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

Він зустрівся з представниками громадських організацій та прийняв їхнє звернення до глави держави щодо забезпечення в державному бюджеті на 2013 рік коштів на потреби хворих на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатит. Активісти організацій просять передбачити у держбюджеті на 2013 рік кошти на лікування всіх українців, хворих на туберкульоз, гепатити та ВІЛ/СНІД, у розмірі 1 млрд грн, а саме: 399840 тис. грн на лікування ВІЛ/СНІДу; 296160 тис. грн на закупівлю медикаментів для лікування туберкульозу; 304000 тис. грн на протидію вірусним гепатитам. Громадські активісти стверджують, що зазначена сума дасть шанс вижити 106 тис. 740 хворим українцям.

Ю.Павленко повідомив, що звернення буде оперативно опрацьоване і передане на розгляд Президентові.

Він також наголосив на незмінності позиції глави держави щодо необхідності повного фінансування програм з ВІЛ/СНІД та забезпечення всіх потреб хворих на туберкульоз і гепатит.

Президент завжди опікувався проблемами хворих українців, нагадав Ю.Павленко.

Він повідомив громадським активістам, що найближчим часом В.Янукович висловить позицію щодо проблем, порушених авторами звернення.

Крім того, Ю.Павленко нагадав, що вже діє доручення Президента стосовно забезпечення ліками всіх ВІЛ-позитивних українців.