В Україні – сплеск венеричних хвороб. У 2012 році захворюваність ЗПСШ зросла на 15%, в порівнянні з минулим роком. Такі дані оприлюднив головлікар «Медичного Центру Здоров`я» Олександр Золотарьов.

У чоловіків частіше виявляють хламідійну інфекцію, а у жінок - уреоплазму, гарднереллу, трихомонаду, мікоплазму. Традиційно, по закінченню сезону відпусток спостерігається сплеск діагностування венеричних захворювань.

Фахівець підкреслив, що ці інфекції нерідко стають причиною передракових і онкологічних станів, а також безпліддя, якщо запальний процес в організмі не зупинити вчасно.

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