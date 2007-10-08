У Харкові значно побільшало підкидьків

За останні чотири дні в Харкові було знайдено двох малюків-підкидьків. Органи правопорядку вже втомилися просити мам кинутих дітей писати відмови від них, щоб інші люди мали можливість усиновити новонароджених.

Одного малюка знайшли на тому тижні в районі Фрунзе Харкова. Хлопчик був закутаний у ковдру і спав на порозі під`їзду багатоповерхівки, яка знаходиться на Салтівському шосе. Поряд з дитиною знайшли пакет, в якому лежала ікона з Миколою Угодником, пляшка з молоком і підгузник. Там же люди виявили і записку від мами малюка: "Пробач мене, синочку... Я більше не можу виростити тебе... І ви пробачите мене всі. Прошу вас, віддайте його в хороші руки".

Мати дитини, очевидно, зайшла через чорний вхід, який є в будинку. Вона, мабуть, підкараулила, коли конс`єржка відійде, і скориставшись зручним моментом залишила хлопчика на підлозі. Немовля знайшла мешканка багатоповерхівки, коли спустилася вниз перевірити пошту. Разом з вахтершею жінка викликала швидку допомогу і міліцію.

"Я думаю, що поки тут розбиралися з малюком, його мати була десь неподалеку і з боку за всім спостерігала. Мені здається, вона дійсно кинула дитину від безвихіді, адже малюк був доволі доглянутий, нормально одягнений. Хоча її, звичайно, це не виправдовує", – висловила свою думку консьєржка Лариса Курманова.

Знайдений хлопчик наразі закріплений за 17-м відділенням міської лікарні Харкова. Лікарі стверджують, що малюк абсолютно здоровий, хоча трохи додати ваги йому б не зашкодило. Так само було встановлено, що дитині близько двох місяців.

Другого підкидька знайшли у гірших умовах. Через чотири дні після цього випадку було виявлено ще одного малюка, який лежав у господарській сумці між гаражами по вулиці Кривомазова у Жовтневому районі. Немовляті ледве виповнився день від народження, як від нього вже встигла відмовитися мати. Лікарі відзначили той факт, що швидше за все дитину народжували в домашніх умовах, оскільки пуповину було перерізано непрофесійно.

Співробітники лікарні, де опинився малюк, назвали хлопчика Віктором, мовляв, щоб ріс переможцем. Мам кинутих дітей правоохоронні органи ще не знайшли. "Їх розшукують не для того, щоб покарати – на жаль, їм за це нічого не буде, адже вони малюків не убили. Але нехай хоч би напишуть відмову від дітей – раптом їх хтось усиновити захоче. Кидають дітей досить часто, але щоб відразу двох підкидьків знайшли за 4 дні – це занадто", – розповіла Лариса Волкова, начальник ЦОС УМВС у Харківській області.

"Це взагалі дикий випадок. До нас з усієї області за 3 роки привезли четверо підкидьків, а тут двоє за декілька днів! Зазвичай жінки залишають дітей у пологових будинках – це теж погано, але все таки краще, ніж підкидати. Адже хіба мало що може трапитися. Часто підкидьки помирають, ще до того, як їх знайдуть", – відзначив лікар Харківського обласного будинку дитини №3 Костянтин Землянський.

www.newsukraine.com.ua