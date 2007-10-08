Діагностика організму по зморшках

Виявляється, про приховані хвороби внутрішніх органів нам багато що можуть розповісти зморшки. Розповідає доктор фармацевтичних наук Наїля Насибулліна:

– Обличчя в зморшках не обов`язково свідчить про важке життя. Частина зморшок передається нам по спадку. Наприклад, якщо у батька був крупний ніс – одержуй з віком його зморшки або друге підборіддя. Бувають зморшки, пов`язані виключно з особливостями нашого характеру. Може, і важких випробувань на долю людини не припало, і із здоров`ям все гаразд, а вона так бурхливо реагує на всі побутові дрібниці і незначні проблеми, що все його обличчя буквально усіяне дрібними зморшками.

Але бувають зовсім інші зморшки, що свідчать про ті або ті проблеми зі здоров`ям. Хто попереджений – той озброєний. Для зручності «читання» розділимо обличчя на ділянки.

На обличчі

1. Млява і обвисла шкіра на скулах свідчить про проблеми з сечовим міхуром.

2. Підборіддя, що злегка припухло – надмірно працюють нирки.

3. Множинні зморшки на скулах свідчать про понижену функцію шлунку і підшлункової залози.

4. Поперечна зморшка на підборідді може бути ознакою застійних явищ у печінці або малому тазу.

5. Якщо шкіра на скулах нагадує прозору плівку, то необхідно перевірити стан печінки.

6. Якщо часто німіє підборіддя, варто відвідати кардіолога і зробити електрокардіограму, оскільки можливі проблеми з серцем.

Носогубні складки 1. Припухлість і зміна форми носа і поява лілового відтінку говорять про захворювання легенів і товстого кишечника.

2. Глибокі симетричні зморшки з обох боків носа говорять про дисфункцію шлунково-кишкового тракту.

3. Якщо носогубна складка іде до підборіддя - проблеми з травленням – гастрит з підвищеною кислотністю, виразка шлунку або дванадцятипалої кишки, коліт.

4. Вертикальні неглибокі зморшки над верхньою губою говорять про гінекологічні захворювання.

5. Вертикальні зморшки від куточків рота вниз попереджають про можливий гастрит із зниженою секреторною функцією і схильність до захворювань підшлункової залози.

6.Якщо покрита борозенками область навколо рота і сам рот, значить, є спазми і в товстому кишечнику.

7. Білий кант навколо рота звертає увагу на неполадки в серці.

8. Тріщини в куточках рота говорять про порушення водно-сольового обміну, а може бути, і про гідронефрит – порушення виведення рідини нирками.

На лобі і навколо очей 1. Якщо над переніссям утворюється безліч хрестоподібних зморшок, не виключено захворювання хребта. А поперечна зморшка говорить про проблему саме в шийно-потиличній зоні – часто це остеохондроз.

2. Якщо горизонтальні зморшки прорізають лоб над переніссям – це ознака схильності до мігрені.

3. Глибока вертикальна борозенка між бровами підказує її володареві, що його організму явно не вистачає кисню і руху на свіжому повітрі.

4. Вертикальна складка між бровами справа указує на пошкоджену печінку і жовчний міхур. Якщо ж зморшка зміщена вліво – це перша ознака проблем з селезінкою.

5. Вертикальна зморшка посередині лоба на рівні перенісся говорить про проблеми шлунку.

6. Зморшки під очима у формі півмісяця – «проекція» можливих проблем з сечовим міхуром.

7. Припухлість верхніх повік говорить про те, що не все добре з нирками.

8. Мішки під очима указують на непорядок з серцем.

Звичайно, щоб позбавитися цих дефектів, треба перш за все лікувати хворобу. Але якщо ваші зморшки все ж таки чисто косметичного характеру, розпрощатися з ними можна за допомогою простих вправ лицьової йоги.

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