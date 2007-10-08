Як бути щасливим на роботі

Щоб на роботі відчувати себе щасливим, добре б знайти рід діяльності, який вам до душі.

Це не завжди легко, але іноді люди відчувають себе нещасними, навіть якщо зайняті улюбленою справою. Кращий спосіб підняти собі настрій, радить The Times, - це вмикати на повну гучність пісню "Абби" Super Trouper і хвилин п`ять потанцювати.

Але якщо ваші товариші по службі цю групу не люблять, спробуйте наступне:

- Дивіться на речі ширше. Те, що відбувається з вами в робочий час, – важлива, але далеко не єдина частина вашого життя. Прагніть згадувати про все хороше, що є в інших сферах вашого життя.

- Усвідомте, що щастя досяжне. Щоб перетворити потенційну можливість щастя на реальний факт, для початку потрібного усвідомити, що така можливість існує.

- Погляньте на те, що відбувається під іншим кутом. Якщо вас замучила монотонна рутина, охопіть поглядом загальну картину і нагадайте собі, чому ви вибрали саме цю роботу – наприклад, що ви розділяєте мету вашої організації, яка бореться з бідністю, або що досвід, придбаний в цій фірмі, допоможе вам влаштуватися на посаду, про яку ви мрієте. І навпаки, якщо саме загальна картина вас пригнічує – зосередьтеся на конкретних завданнях, які вам добре даються.

- Оточуйте себе щасливими людьми... навіть якщо для цього вам буде потрібно щось для них зробити, люди позитивно реагують на те, що ви їм допомагаєте, а щастя оточення заразливе.

- Від скигліїв, навпаки, треба триматися подалі: тоді як позитивно настроєні люди не дають вам сумувати, колеги, які скаржаться з ранку до ночі, неодмінно примушують вас скиснути.

- Примиріться з реальністю. Фокусуйте увагу на сприятливих можливостях, які створить зміна у вашому житті, замість того, щоб думати виключно про її безпосередні негативні наслідки.

- Викладайтеся по максимуму. Якщо ви знаєте, що робите свою роботу так добре, як тільки можете, це іноді вселяє відчуття задоволеності.

- Правильно розраховуйте свої сили. Від перевтоми і стресу часто розвивається відчуття нав`язливої тривоги і незадоволеність життям. Постарайтеся зробити так, щоб у вас вистачало час для себе: для фітнеса, для сім`ї, для спілкування з друзями, для відпочинку.

- Передихніть. Якщо вас все дістало, потрібно ненадовго вирватися з середовища, де вам погано. Сходьте прогуляйтеся наодинці або запросіть колегу на чашку кави.

- Якщо на роботі вам щось псує життя, не чекайте, поки проблему вирішить хтось інший – усуньте її самі.

- Будьте чесні самі з собою: можливо, ви нещасні тому, що робота вам не підходить? Якщо ви зробили все, що могли, щоб підняти собі настрій, але все одно на роботі у вас на душі тоскно, мабуть, час підшукати щось новеньке.

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