Янукович сьогодні зустрінеться з паралімпійцями

Президент України Віктор Янукович сьогодні проведе зустріч з переможцями і призерами XVI літніх Паралімпійських ігор та їх тренерами.

Про це повідомляє прес-служба глави держави

Як повідомляв УНІАН, українська паралімпійська збірна у загальному заліку на Іграх у Лондоні 2012 року посіла четверте місце та здобула рекордну кількість нагород – 84: 32 золоті медалі, 24 срібні та 28 бронзових.