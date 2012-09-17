Янукович сьогодні зустрінеться з паралімпійцями
09:29, 17 вересня 2012Країна
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Переможцями і призерами
Президент України Віктор Янукович сьогодні проведе зустріч з переможцями і призерами XVI літніх Паралімпійських ігор та їх тренерами.
Про це повідомляє прес-служба глави держави
Як повідомляв УНІАН, українська паралімпійська збірна у загальному заліку на Іграх у Лондоні 2012 року посіла четверте місце та здобула рекордну кількість нагород – 84: 32 золоті медалі, 24 срібні та 28 бронзових.
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