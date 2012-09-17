Стало відомо, коли в Україну прийде бабине літо

В останні п’ять днів вересня в Україну прийде бабине літо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

«В останню п’ятиденку вересня в Україні буде переважно без опадів. Температура повітря вночі становитиме 7-13 градусів тепла, вдень – 18-24. Це дещо вище норми для цього періоду. Можна відмітити, що можливо ця остання п’ятиденка буде вже нагадувати нам один з перебігів бабиного літа після дещо дощової, трохи прохолодної погоди», - сказав А.Прокопенко.

Він зазначив, що прогнозувати, скільки триватиме бабине літо, неможливо, але наголосив, що у період з 26 по 30 вересня в Україні пануватиме антициклон й опади не очікуються.