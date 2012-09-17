Психологи рекомендують батькам розвивати в дітях колективізм

Психологи рекомендують батькам розвивати в дітях відчуття колективізму за допомогою ролевих ігор.

Як заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор підготовчої школи "Лелека" Наталія Томашевська, позитивним досвідом спілкування з дітьми є театралізована гра, в якій дитина перевтілюється в будь-якого персонажа й може розкрити перед дорослим усю свою сутність, думки, відчуття, переживання значно більше, ніж вона відповідатиме на поставлені запитання.

"Якщо дитина не ходить до дитячого садка, їй важче потім звикати до колективу, а в ролевій грі вона вчиться жити в команді, її проблемами й радощами", - зазначила Н.Томашевська.

Продовжуючи тему, дитячий психолог Ксенія Французова підкреслила, що не такою важливою є кількість вільного часу, відданого дорослим дитині, скільки якість спілкування з нею. "Через гру діти пізнають світ, через гру можна пізнати, чим дитина цікавиться. Головне - включити свою фантазію й більше довіряти своїм дітям", - сказала К.Французова.

Як приклад для оптимального й корисного проведення часу з малюками психологи назвали серію ігор Лайт Спрайтс від компанії "Дрім Мейкерс". На їхню думку, ця гра дозволяє поєднати в свідомості дитини світ високих технологій зі світом людей, стати своєрідним містком між батьками й дитиною. "За допомогою цих ляльок і участі в грі дорослих дитина зможе навчитися будувати свої відносини з ровесниками, мріяти, дружити й спілкуватися, а також яскравіше сприймати світ і ділитися враженнями і з дорослими, і з однолітками", - підкреслили психологи.