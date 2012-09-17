Кияни отримають допомогу до Дня людей похилого віку

З нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана соціально незахищені кияни отримають одноразову адресну матеріальну допомогу від міської влади. Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Загалом матеріальну допомогу отримає 351 тисяча киян.

Розпорядженням передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги членам сімей загиблих в Афганістані у розмірі 500 гривень.

Матеріальну допомогу у розмірі 300 грн отримають малозабезпечені та багатодітні сім’ї, опікуни чи піклувальники, отримувачі пенсійних виплат на дітей сиріт, сім’ї військовослужбовців, які загинули або померли в мирний час під час проходження строкової служби та ветерани підпільно-партизанського руху.

200 грн виплатять інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, малозабезпеченим, які проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1 тис. 400 грн. Також матеріальна допомога надаватиметься на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Так, особи з інвалідністю ІІ групи, непрацюючі інваліди ІІІ групи та непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних виплат яких не перевищує 1 тис. 400 грн, та працюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 грн, отримають 100 грн матеріальної допомоги. Таку ж суму виплатять матерям на дитину до досягнення нею трирічного віку, одиноким матерям, особам, які отримують компенсації за надання соціальних послуг та які доглядають за інвалідами І групи або пристарілими, які досягли 80-річного віку. Також матеріальну допомогу у розмірі 100 грн отримають батьки, що усиновили дитину.

За інформацією Головного у правління праці та соціального захисту населення, отримання адресної допомоги здійснюватиметься у порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні банківські рахунки пенсіонерів та отримувачів пенсій, а також у поштових відділеннях.