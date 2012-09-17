В Україні завтра збережеться суха і тепла погода

Завтра в Україні збережеться суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН у прес-службі гідрометцентру, 18 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Криму північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-12°, в Криму 13-18°; вдень 18-23°, у південній частині та на Закарпатті 23-28°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У Київській області завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.

У столиці без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.

17 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва 18°.