Крем від зморшок зумовлює загибель клітин шкіри

Дослідження канадських учених показало, що креми від зморшок і деякі інші косметичні засоби містять речовину, що провокує патологічні процеси в клітинах шкіри. Хімічна сполука зі складною назвою 2-діметіламіноетанол (DMAE) входить до складу більшості косметичних кремів, губних помад, шампунів, мила і дитячих лосьйонів. Під його дією відбувається розширення внутрішньоклітинних порожнин – вакуоль, що сприяє збільшенню розмірів клітин шкірних покривів (фібропластів) і розгладженню зморшок і складок шкіри.

Група дослідників з Університету Лаваля (Квебек, Канада) під керівництвом доктора Франсуа Марсо провела глобальне дослідження ефекту DMAE і прийшла до висновку, що збільшенням розмірів фібропластів його дія не обмежується. Ученими було зафіксовано різке уповільнення обміну речовин (метаболізму) і процесу ділення клітин, а потім і відмирання значної їх частини. Протягом 24 годин після нанесення цієї речовини на шкіру загинуло до 25% клітин.

Доктор Марсо відзначив, що багато хімічних сполук, вживаних у виробництві косметичних засобів, подібно до ліків здатні всмоктуватися в кров, циркулювати по кровоносній системі і накопичуватися в клітинах різних тканин організму, зокрема в печінці. «Ми не стверджуємо, що DMAE шкідливий для споживачів, проте одержані нами дані показують, що настав час серйозно розібратися в його властивостях», - підсумував він.

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