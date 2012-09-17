Янукович нагородив українських паралімпійців

Президент України Віктор Янукович відзначив державними нагородами призерів XIV літніх Паралімпійських ігор у Лондоні.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Так, В.Янукович нагородив орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Сушкевича.

Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено срібних призерів Паралімпійських ігор з футболу Дениса Пономарьова, Віталія Трушева та Анатолія Шевчика.

Орденом "За заслуги" II ступеня нагороджено срібну та бронзову призерку Паралімпійських ігор з легкої атлетики Оксану Ботурчук, триразового чемпіона та бронзового призера Паралімпійських ігор з плавання Максима Вераксу, дворазового срібного призера та бронзового призера Паралімпійських ігор з плавання Дмитра Виноградця, срібного призера Паралімпійських ігор з футболу Олександра Девлиша, срібну призерку Паралімпійських ігор з плавання Ганну Єлісаветську, чемпіонку Паралімпійських ігор з легкої атлетики Оксану Зубковську, срібного призера Паралімпійських ігор з легкої атлетики Василя Ліщинського, дворазового чемпіона та дворазового бронзового призера Паралімпійських ігор з легкої атлетики Романа Павлика, срібного призера Паралімпійських ігор з футболу Костянтина Симашка, чемпіона та бронзового призера Паралімпійських ігор з плавання Олексія Федину, срібного призера Паралімпійських ігор з футболу Івана Шкварла.

Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджено дворазового чемпіона та дворазового срібного призера Паралімпійських ігор з плавання Євгена Богодайка, чемпіона Паралімпійських ігор з плавання Геннадія Бойка, срібного призера Паралімпійських ігор з футболу Олексія Гетуна, чемпіона Паралімпійських ігор з легкої атлетики Андрія Голівця, бронзового призера Паралімпійських ігор з плавання Олександра Головка, срібного призера Паралімпійських ігор з фехтування на візках Антона Дацка, дворазового чемпіона Паралімпійських ігор з велосипедного спорту Єгора Дементьєва, срібного призера Паралімпійських ігор з футболу Івана Доцента, чемпіона Паралімпійських ігор з плавання Дмитра Залевського, срібного призера Паралімпійських ігор з футболу Євгена Зінов`єва, чемпіона та бронзового призера Паралімпійських ігор з легкої атлетики Руслана Катишева, дворазового бронзового призера Паралімпійських ігор з плавання Сергія Кліпперта, чемпіона Паралімпійських ігор зі стрільби кульової Василя Ковальчука, бронзового призера Паралімпійських ігор з веслування академічного Володимира Козлова, чемпіона Паралімпійських ігор з дзюдо Олександра Косінова, чемпіонку Паралімпійських ігор з веслування академічного Аллу Лисенко, бронзову призерку Паралімпійських ігор з веслування академічного Катерину Морозову, чемпіона Паралімпійських ігор з плавання Ескендера Мустафаєва, срібного призера Паралімпійських ігор з легкої атлетики Олексія Пашкова, чемпіонку та срібну призерку Паралімпійських ігор з легкої атлетики Марію Помазан, бронзового призера Паралімпійських ігор з настільного тенісу Михайла Попова, триразову чемпіонку та срібну призерку Паралімпійських ігор з плавання Наталію Прологаєву, бронзового призера Паралімпійських ігор з веслування академічного Дениса Соболя, чемпіона Паралімпійських ігор з дзюдо Дмитра Солов`я, бронзового призера Паралімпійських ігор з веслування академічного Андрія Стельмаха, чемпіона Паралімпійських ігор з дзюдо Давида Хораву, чемпіонку та срібну призерку Паралімпійських ігор з плавання Оксану Хруль, дворазового чемпіона Паралімпійських ігор з легкої атлетики Юрія Царука, чемпіонку Паралімпійських ігор з плавання Христину Юрченко.

Крім того, паралімпійці отримали ордени "За мужність" різних ступенів, ордени княгині Ольги різних ступенів.

Орденами та медалями нагороджено також тренерів та спортивних функціонерів, які сприяли перемозі українських спортсменів на Паралімпійських ігор в Лондоні.

Також Президент присвоїв тренерам та лікарям збірної команди України почесні звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України", «Заслужений лікар України".