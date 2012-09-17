Звинуваченого у побитті О.Попової засуджено до 12 років

Ленінський районний суд м. Миколаєва засудив звинуваченого в жорстокому побитті Олександри Попової Олександра Kocінoва до 12 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок у справі було зачитано сьогодні в суді.

Згідно з вироком, покарання призначено відповідно до двох статей звинувачення: 10 років О.Косінов одержав за спробу умисного вбивства з хуліганських мотивів і 2 роки – за крадіжку мобільного телефону Олександри.

Суд врахував обтяжливі обставини: те, що підсудний скоїв злочин, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, а також тяжкі наслідки жорстокого побиття для життя й здоров`я постраждалої.

Згідно з рішенням суду, підсудний повинен буде виплатити грошову компенсацію постраждалій дівчині: 100 тис. грн морального збитку, а також відшкодувати витрати на лікування - лікарні швидкої допомоги, де лежала О.Попова, - 9 тис. 361 грн, матері Олександри Аллі Гудзь – 9 тис. 182 грн. Крім того, підсудний сплатить судові витрати – 707 грн.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві 18-річну Олександру Попову в ході побутової сварки жорстоко побив 22-річний Олександр Косінов. До лікарні Сашу доставили роздягнену й з тяжкими тілесними ушкодженнями: черепно-мозковою травмою з набряком головного мозку, розривом легені, переломом кісток носа і щелеп, переломом грудини і ребер. У Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги Олександра перебувала 97 днів, із них 72 – у стані коми. Наразі їй зроблено операцію на щелепі. Дівчина проходить реабілітацію в Миколаївському санаторії «Інгул».

Підсудному О.Косінову інкримінувалися злочини, передбачені ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів) і за ч.1 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна) КК України.