Чи посилять відповідальність за продаж дітям цигарок?

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко виступає за посилення відповідальності за продаж дітям тютюнових виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на прес-конференції, присвяченій набранню чинності Закону №3778-IV щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів.

Зокрема, говорячи про подальші заходи, спрямовані на протидію тютюнокуріння серед дітей і молоді, Ю.Павленко відзначив необхідність обмежити доступність дітей до місць продажу тютюнових виробів, посилити контроль за продажем неповнолітнім тютюну, активізувати роботу щодо виявлення порушень правил торгівлі зазначеним товаром. Крім того, має бути суттєво посилена відповідальність за порушення законодавства в частині продажу дітям тютюнових виробів, наголосив він.

Важливим питанням є пропаганда здорового способу життя, зазначив Ю.Павленко. «Це проведення інформаційних кампаній, а також реалізація проектів зі створення сучасної спортивної інфраструктури, доступної для кожної дитини і сім`ї», - сказав він.