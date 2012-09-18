Україна все ж перейде на «зимовий» час

28 жовтня, в день голосування на парламентських виборах, українці переведуть стрілки на годину назад, тобто перейдуть на «зимовий» час.

Про це пише газета «Комсомольская правда в Украине», відзначаючи, що за даними її джерел в парламенті, депутати передумали відмовлятися від «зимового» часу.

Зокрема, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов повідомив виданню, що питання про доцільність переведення стрілок годинника двічі на рік доволі дискусійне.

«І напередодні виборів ми не хочемо порушувати теми, які підривають суспільство. Адже нас можуть звинуватити, що ми підіграємо Росії, або навіть побачити, що, відмінивши перехід на зимовий час, ми даємо сигнал Кремлю про готовність вступити в Митний союз. Тому до виборів ми навіть не обговорюватимемо «часовий» законопроект», - сказав М.Чечетов.

«Комсомольская правда» нагадує, що ідея відмовитися від переходу країни на «зимовий» і «літній» час виникла в українській владі після того, як у Росії було прийнято рішення про відміну переведення часу. Цього літа в Держдумі був зареєстрований новий законопроект про перехід на «зимовий» час. Пропонується в останній тиждень жовтня перевести стрілки годинника одразу на дві години назад.

Як повідомляв УНІАН, вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу було введено в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на «зимовий» час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. На сьогодні на «літній» і «зимовий» час переходять більш як у 110 країнах світу.

У лютому цього року Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про порядок обчислення часу на території України", яким передбачено введення часу другого часового поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки. У разі його ухвалення він набув би чинності з 1 листопада 2012 року.