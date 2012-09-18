Що продають під виглядом медичних приладів?

МОЗ попереджає, що під виглядом медичних приладів в Україні продаються звичайні побутові електричні пристрої. У список приладів, яким шахраї приписують лікувальні властивості, потрапили апарати "RT-2050", Небулайзер "Алтей", Pangao, "Магнітер АМТ-02","САМОЗДРАВ", пояс для схуднення "Wais Belt", "Домашній лікар", "Ecopulse KB-700", "Терапевтична система 1", "Поперековий надувний корсет", "Чудо-пояс-корсет", "Хірургічний апарат", "МІЛІГРАМ 30-40", "Care Max".

У 2012 році в адресу Державної служби з лікарських засобів поступило 49 скарг на ці прилади. Вона попереджає, що перераховані прилади не внесені до Держреєстру медичної техніки і виробів медичного призначення.

Використовувати їх в медичній практиці на території України не дозволено.

moz.gov.ua